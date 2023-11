Marché de Noël Allègre, 3 décembre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Le traditionnel marché de Noël est proposé le 03 décembre 2023 de 10h00 à 18h00 au Centre George Sand..

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The traditional Christmas market will be held on December 03, 2023 from 10:00 am to 6:00 pm at the Centre George Sand.

El tradicional mercado navideño se celebrará el 3 de diciembre de 2023 de 10.00 a 18.00 horas en el Centro George Sand.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt wird am 03. Dezember 2023 von 10.00 bis 18.00 Uhr im George-Sand-Zentrum angeboten.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay