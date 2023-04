Festival Les Trois Chaises: « Musiques à cordes sensibles » le bourg Allègre Catégories d’Évènement: Allègre

Haute-Loire

Festival Les Trois Chaises: « Musiques à cordes sensibles » le bourg, 5 août 2023, Allègre. Avec le duo Niseïs: harpe, violoncelle, nickelharpa.

2023-08-05 à 11:30:00 ; fin : 2023-08-05 . .

le bourg place du Marchédial

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



With the duo Niseïs: harp, cello, nickelharpa Con el dúo Niseïs: arpa, violonchelo, nickelharpa Mit dem Duo Niseïs: Harfe, Cello, Nickelharpa Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

