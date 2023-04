Festival Les Trois Chaises: « Italia me Amor » 23 rue Porte de Monsieur Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Festival Les Trois Chaises: « Italia me Amor » 23 rue Porte de Monsieur, 5 août 2023, Allègre. Quatuor à cordes avec l’ensemble Contrasts

– Les quatre saisons de A.Vivaldi

– Airs d’opéra italien par le baryton Zoltan Csekö.

2023-08-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-05 . .

23 rue Porte de Monsieur église Saint Martin

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



String quartet with the ensemble Contrasts

– The four seasons of A.Vivaldi

– Italian opera arias by the baritone Zoltan Csekö Cuarteto de cuerda con el conjunto Contrasts

– Las cuatro estaciones de A.Vivaldi

– Arias de ópera italiana del barítono Zoltan Csekö Streichquartett mit dem Ensemble Contrasts

– Die vier Jahreszeiten von A.Vivaldi

– Arien aus italienischen Opern von Bariton Zoltan Csekö Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu 23 rue Porte de Monsieur Adresse 23 rue Porte de Monsieur église Saint Martin Ville Allègre Departement Haute-Loire Lieu Ville 23 rue Porte de Monsieur Allègre

23 rue Porte de Monsieur Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Festival Les Trois Chaises: « Italia me Amor » 23 rue Porte de Monsieur 2023-08-05 was last modified: by Festival Les Trois Chaises: « Italia me Amor » 23 rue Porte de Monsieur 23 rue Porte de Monsieur 5 août 2023 23 rue Porte de Monsieur Allègre

Allègre Haute-Loire