Festival Les Trois Chaises: « Six cordes et chant de flûte » 23 rue Porte de Monsieur Allègre Catégories d’Évènement: Allègre

Haute-Loire

Festival Les Trois Chaises: « Six cordes et chant de flûte » 23 rue Porte de Monsieur, 4 août 2023, Allègre. Concert Guitare et Flûte avec le Duo Sostenuto.

2023-08-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-04 . .

23 rue Porte de Monsieur église Saint Martin

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guitar and Flute Concert with the Sostenuto Duo Concierto de guitarra y flauta con el dúo Sostenuto Gitarren- und Flötenkonzert mit dem Duo Sostenuto Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’Évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu 23 rue Porte de Monsieur Adresse 23 rue Porte de Monsieur église Saint Martin Ville Allègre Departement Haute-Loire Lieu Ville 23 rue Porte de Monsieur Allègre

23 rue Porte de Monsieur Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Festival Les Trois Chaises: « Six cordes et chant de flûte » 23 rue Porte de Monsieur 2023-08-04 was last modified: by Festival Les Trois Chaises: « Six cordes et chant de flûte » 23 rue Porte de Monsieur 23 rue Porte de Monsieur 4 août 2023 23 rue Porte de Monsieur Allègre

Allègre Haute-Loire