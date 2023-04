Sortie nature : les contes de la Tourbière Parking de la salle des fêtes, 12 juillet 2023, Allègre.

Au détour d’un chemin dans le cratère du Mont Bar, aux abords de la grande tourbière, la rencontre d’une libellule nous fait imaginer qu’il y a une entrée vers un village dissimulé….

2023-07-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-12 16:00:00. .

Parking de la salle des fêtes

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At the bend in a path in the crater of Mont Bar, on the edge of the large peat bog, the encounter with a dragonfly makes us imagine that there is an entrance to a hidden village…

En el recodo de un sendero en el cráter del Mont Bar, al borde de la gran turbera, el encuentro con una libélula nos hace imaginar que hay una entrada a un pueblo escondido…

Auf einem Weg im Krater des Mont Bar, am Rande des großen Torfmoors, lässt uns die Begegnung mit einer Libelle vermuten, dass es einen Eingang zu einem versteckten Dorf gibt…

