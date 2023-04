Promenade botanique avec Josiane Aullen 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire, 19 avril 2023, Allègre.

À la découverte des plantes sauvages et comestibles avec Josiane Aullen, infirmière, formée à l’École lyonnaise des plantes médicinales (ELPM).

Départ de la Coccinelle à 14 h, retour à 17 h au même endroit..

2023-04-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-19 17:00:00. EUR.

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discovering wild and edible plants with Josiane Aullen, nurse, trained at the École lyonnaise des plantes médicinales (ELPM).

Departure from the Coccinelle at 2 pm, return at 5 pm at the same place.

Descubrimiento de plantas silvestres y comestibles con Josiane Aullen, enfermera, formada en la Escuela de Plantas Medicinales de Lyon (ELPM).

Salida del Coccinelle a las 14 h, regreso al mismo lugar a las 17 h.

Entdecken Sie wilde und essbare Pflanzen mit Josiane Aullen, Krankenschwester, die in der École lyonnaise des plantes médicinales (ELPM) ausgebildet wurde.

Abfahrt mit dem Marienkäfer um 14 Uhr, Rückkehr um 17 Uhr am selben Ort.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay