Exposition « Paule Mathilde Coste » Espace culturel associatif La Coccinelle, 20 juillet 2021 15:00-20 juillet 2021 12:00, Allègre. 20 – 28 juillet Entrée libre 04 15 46 00 68 Exposition tout public Du 20 au 28 juillet, la Coccinelle reçoit l’artiste Paule Mathilde Coste. L’exposition Troisième invitée de l’été, Paule Mathilde Coste nous propose une sélection de ses œuvres. Elle expose au 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire à Allègre, dans les locaux de la Coccinelle. Nous pourrons par ailleurs rencontrer l’artiste lors de l’inauguration qui aura lieu le mardi 20 juillet à partir de 18h30. A propos de l’artiste L’ Artiste peintre paysagiste et intimiste Paule Mathilde Coste habite la Haute-Loire. Elle est inspirée par la nature et les forêts qui l’entourent ainsi que par les lieux désertés cherchant à exprimer les vibrations des présences passées.. tout public – entrée libre https://coccinelle.cafe/2021/07/11/expo-2021-paule-mathilde-coste/ Espace culturel associatif La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire 43270 Allègre Haute-Loire mardi 20 juillet – 15h00 à 18h00

mercredi 21 juillet – 09h00 à 12h00

jeudi 22 juillet – 15h00 à 18h00

vendredi 23 juillet – 15h00 à 18h00

samedi 24 juillet – 09h00 à 12h00

dimanche 25 juillet – 15h00 à 18h00

mardi 27 juillet – 15h00 à 18h00

mercredi 28 juillet – 09h00 à 12h00

