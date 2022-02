Allégories – Peintures de Dominique Pichou Marseille 6e Arrondissement, 25 février 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Le Non-Lieu 67 Rue De la Palud Marseille 6e Arrondissement

2022-02-25 18:00:00

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après des études d’architecture (diplôme dplg /1978) et un détour par la sculpture (cap de taille de pierre /1975), il débute sa carrière au théâtre : il collabore avec plusieurs compagnies indépendantes et Centres Dramatiques

ou Théâtres Nationaux : la Comédie de Saint-Etienne au début, puis le Centre Dramatique National du Nord-Pas–de-Calais, les théâtres Nationaux de Bordeaux-Aquitaine, de Marseille (la Criée), de Toulouse (TNT)…



Par la suite, il découvre avec un immense plaisir, l’opéra et le théâtre musical.

Il travaille alors pour de nombreuses maisons lyriques en France (Opéras d’Avignon, de Montpellier, de Marseille, Tours, Nantes, Bordeaux, Limoges, Metz, Saint-Etienne, Nancy, Strasbourg…), à Paris (Opéra-Comique, Casino de Paris…) et à l’étranger (Opéras de Lausanne, Genève, Liège – Opéra Royal de Wallonie -, Portland, Los Angeles, Turin, Klagenfurt, Monte Carlo, New Delhi…).

Dominique Pichou : né en Provence en 1951, il vit et travaille à Bordeaux depuis 1989, et a créé de nombreux décors et costumes pour la scène.

http://www.le-non-lieu.fr/

