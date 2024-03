Allegoria : Plongez dans un office opéra du futur où la mort n’est pas fatale Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Belleville Paris, jeudi 14 mars 2024.

Du jeudi 14 mars 2024 au dimanche 05 mai 2024 :

vendredi

de 19h00 à 20h30

jeudi

de 21h00 à 22h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 15,50 à 22 euros.

Allegoria est une pièce de théâtre musical futuriste explorant avec humour et décalage des thèmes de société d’actualité : relations entre humains et machines, place des femmes dans le récit, quête de sens.

Plongez dans un office opéra du futur où la mort n’est pas fatale !

Dans un futur imaginaire où les androïdes font les tâches

administratives, on a

dû élaborer quelques lois pour cadrer l’utilisation de l’intelligence

artificielle.

Loi n°1 : On ne parle pas des androïdes aux androïdes.

Loi n°2 : On ne construit pas d’androïde à l’image des humain·es.

Loi n°3 : On ne laisse pas les androïdes discuter ensemble.

Bon, on les a toutes brisées.

Bienvenue à Robocorp 2. Nous cherchons des stagiaires-public pour

découvrir notre histoire et évaluer notre performance. Si toi aussi, tu

veux passer un bon moment et que ton travail t’intéresse, mais pas plus

que ça, rejoins-nous !

La troupe

La troupe des Kids des Etoiles, amatrice et indépendante, a été créée en 2011 par Juliette Parichet, traductrice, et un groupe de passionné·es, dans l’objectif d’adapter en français des comédies musicales américaines au ton décalé pour les faire découvrir à un public francophone. Au rythme d’une ou deux par an, les productions des Kids des Etoiles sont ancrées dans les mondes de l’imaginaire, parodiant des univers hauts en couleurs, d’Harry Potter à Disney en passant par Batman.

Au fil des années, la troupe s’est agrandie et diversifiée tout en gardant les lignes directrices qui tiennent à cœur à sa fondatrice : naturel et sincérité dans le jeu, aventures rocambolesques, inclusivité, et surtout humour et autodérision. Après avoir adapté en 2021 la pièce anglophone Puffs! puis présenté sa première comédie musicale 100% originale, Princ&sse en Kavale, en 2023, la troupe revient sur les planches en 2024 avec Allegoria.

Théâtre La Croisée des Chemins – Salle Belleville 120, bis rue Haxo 75019

Contact : https://www.facebook.com/LesKidsDesEtoiles/ https://www.billetreduc.com/335073/evt.htm

