Prise de terre ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 5 mai 2024, Auterive.

L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne.

Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque modèle des marionnettes d’argile.

De cet artisanat naissent les figures d’un bestiaire fantastique où l’homme et la Terre se mêlent et se démêlent, se forment et se déforment jusqu’à la rupture. Ce théâtre de matière interroge avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu’entretient l’homme avec celle-ci. Prise de Terre, spectacle sans parole, poursuit la démarche initiée par MoTTes en s’adaptant à l’espace public.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-05T14:30:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

spectacle jeunesse