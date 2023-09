Le Marchand de sable ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 10 mars 2024, Auterive.

Le Marchand de sable Dimanche 10 mars 2024, 14h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif unique : 5€ – gratuit – de 1 an

Mission accomplie pour le marchand de sable !

Comme chaque soir depuis la nuit des temps, le sable magique a été livré.

Grâce à lui, une douce nuit se dessine pour tous les enfants de la Terre.

Mais alors qu’il s’apprête lui aussi à rejoindre sa couette… Stupeur ! Il découvre qu’un grain de sable n’a pas été livré ! Il s’agit d’un rêve destiné à la petite Chloé. Lui et son apprenti vont devoir retourner ciel et terre pour livrer le grain de sable en temps et en heure.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auteriv31.fr/allegora »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@auterive-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561509677 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T14:30:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00

jeunesse spectacle