Nougaro via Alsina ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 9 mars 2024, Auterive.

Nougaro via Alsina Samedi 9 mars 2024, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif plain : 12€ – Tarif réduit : 10€

ALSINA Quartet, nous embarque dans l’univers de Claude NOUGARO et nous invite, à bord de leur Locomotive d’Or, au coeur de l’oeuvre intarissable du poète toulousain.

Ce spectacle est un voyage, chaque chanson une destination et le témoignage d’une belle histoire comme une respectueuse et magnifique transmission, vitale, nécessaire… Qu’ils soient scandés, chantés ou parlés, les mots de Claude NOUGARO prennent ici toute leur place, aux sons de l’accordéon, de la guitare et des percussions.

ALSINA, Chant guitare, Laurent BEQ accordéon, Pascal ROLLANDO percussions, Serge LOPEZ guitare , Patrick ARPAILLANGE, Régisseur son et lumière.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auterive31.fr/allegora »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@auterive-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 96 77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

