RÉSIDENCE : Cie Les Autruches Insomniaques
ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE
Auterive

RÉSIDENCE : Cie Les Autruches Insomniaques
Samedi 24 février 2024, 20h30
ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE

Pour faire suite à la première résidence, LES AUTRUCHES INSOMNIAQUES reviennent une semaine à l'Allégora pour parfaire et finir leur spectacle ROI DE RIEN MAIS ROI QUAND MÊME.

Ce serait l’histoire d’un magicien qui rate un tour, l’histoire d’un conteur qui trébuche sur un mot, ce serait l’histoire d’une erreur, d’une honte, d’une rature avec laquelle on a du mal à vivre.

Ce serait l’histoire d’une ombre qui veut qu’on lui raconte des histoires. Ce serait l’histoire d’un gars qui retrouve le goût à force d’en raconter. En fait, voilà, ce serait l’histoire d’un gars qui va mieux. ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre gratuit

