RÉSIDENCE : Charlotte Virgile ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 10 février 2024, Auterive.

RÉSIDENCE : Charlotte Virgile Samedi 10 février 2024, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Gratuit

TURNING POINTS, LES INSTANTS DE BASCULE.

À l’intérieur de nos trajectoires interconnectées et interdépendantes, surviennent ces moments de transformation, qu’ils soient prévisibles ou imprévisibles, parfois même attendus, ils sont irréversibles.

Qu’il s’agisse de notre dynamique relationnelle, des choix professionnels ou de défis économiques, sociaux et environnementaux ces turning points sont des instants pivots qui remettent en question nos parcours, nos habitudes, ils chamboulent les trajectoires linéaires et façonnent nos vies.

Cette première phase de recherche s’oriente vers une exploration physique de ces changements d’état, de ces bifurcations, de ces instants de bascule, à travers le mouvement et l’imagination.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

dans spectacle