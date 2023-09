RÉSIDENCES : Cie Mano Libre ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 2 février 2024, Auterive.

CAFFE SOLA retrace l’histoire de Maria, une jeune femme, fraîchement débarquée d’Italie : elle arrive en France, en Lorraine, pour fuir la misère et trouver du travail. Son mari et sa fille sont restés au pays, faute de papiers valides.

Sa valise ne pèse pas lourd, elle ne sait ni lire ni écrire en français. Mais grâce à la musique et aux chants de son pays natal, elle va dépasser la barrière de la langue et inventer un langage commun avec son premier ami et concierge, monsieur Riou.

Sur scène, deux acteurs qui semblent se démultiplier, enchaînant théâtre d’objet, marionnettes, musique et théâtre d’improvisation pour faire de ce Caffe sola un spectacle à l’image de la joie de vivre qui animait les immigrés italiens, malgré les blessures de l’exil.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

