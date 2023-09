RÉSIDENCE : Cie Oustiak ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 27 janvier 2024, Auterive.

RÉSIDENCE : Cie Oustiak Samedi 27 janvier 2024, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Gratuit

NAISSANCE.

Un bébé vient de naitre.

L’ombre parentale est bien là. Elle lui sourit mais ne semble pas tout comprendre.

Des questions se posent : Il entend dire là haut que rien ne sera plus comme avant mais si c’est si dur que ça pourquoi ils lui sourient tout le temps ? N’ y a-t ’il vraiment rien à tirer de tous ces jeux et autres dessins animés ? Et ces instruments de musique alors ?

Que de questions…

Des chansons/compositions/arrangements originaux dynamiques et funky seront les pivots narratifs de cette trajectoire, celle de ce bébé en proie au risque de grandir trop vite.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

musique concert