RÉSIDENCE : Cies Amapola & Ici et pas ailleurs ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 21 janvier 2024, Auterive.

RÉSIDENCE : Cies Amapola & Ici et pas ailleurs Dimanche 21 janvier 2024, 11h00 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Gratuit

FAITES ENTRER LES MÉCHANTS

Cruels, inhumains, effrayants et infréquentables, les méchants qui hantent les contes traditionnels, n’en sont pas moins charismatiques et, avouons-le, fascinants.

Que nous disent ces êtres de papier, de l’époque actuelle ?

De nos enfants et adolescents ?

De leur rapport au mal ?

C’est précisément ce que ce spectacle ira questionner, en offrant aux méchants, la place de s’exprimer et de se défendre sur le plateau. L’heure du jugement a sonné et les personnages de conte passent tour à tour devant un groupe de jurés, composé d’enfants (le public). » Faites entrer les méchants souhaite être déclencheur de réflexions et d’échanges au sein des groupes d’enfants en transposant notamment la fiction, avec des situations réellement vécues au quotidien au sein de l’école : violences, harcèlement scolaire, moqueries. «

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:00:00+01:00

2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:00:00+01:00

théâtre jeune public