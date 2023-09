RÉSIDENCE : Chôlzy ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne RÉSIDENCE : Chôlzy ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 13 janvier 2024, Auterive. RÉSIDENCE : Chôlzy Samedi 13 janvier 2024, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Gratuit Plongez dans l’expérience envoûtante de Cholzy, un quintet musical qui vous emmène dans un voyage intime à travers des univers sonores captivants. Leur musique est une immersion totale, où se mêlent des sonorités orientales envoûtantes et des chants rayonnants aux couleurs méditerranéennes.

Que vous soyez amateur de musique orientale, de jazz ou simplement curieux de nouvelles sonorités, laissez-vous guider par la musique envoûtante de Cholzy.

Camille Holzer : guitare / guitare fretless / Nancy Legkitsa : chant / Mads Bendsen : clavier / Harry Cox : contrebasse / Sven Andersov : batterie ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00 concert musique Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Adresse 57 rue gambetta 31190 Auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive latitude longitude 43.348733;1.472532

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/