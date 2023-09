Vous avez de la chance ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 2 décembre 2023, Auterive.

Vous avez de la chance Samedi 2 décembre, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif plein : 12€ – Tarif réduit : 10€

Antoine, hypocondriaque et de surcroît daltonien, est l’assistant de Pierre, architecte de renom.

A la suite d’une erreur dans la transmission d’un dossier important, Antoine va mettre Pierre dans une situation embarrassante.

Pierre va alors cumuler les mensonges pour essayer de rassurer Monsieur Marquis, son client, visiblement remonté, congédier Florence, une maîtresse encombrante qui ne semble pas être disposée à débarrasser le plancher, gérer le retour de Cécile, sa femme, qui devait être en week-end dans un camp de naturistes, essayer de canaliser Macha une belle-mère complètement décomplexée, et convaincre Germain, jardinier à ses heures, de jouer devant Monsieur Marquis le rôle de son père, même si Germain s’avère être un bien mauvais comédien…

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auterive31.fr/allegora »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@auterive-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 96 77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

