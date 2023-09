Contes en valise ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 5 novembre 2023, Auterive.

Contes en valise Dimanche 5 novembre, 11h00 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif unique : 5€ – gratuit pour les – de 1an

QUI CRAINT LE GRAND MÉCHANT LOUP ?

– La chèvre de Monsieur Seguin, d’après Les Lettres de mon moulin, d’Alphonse Daudet

– Le Petit Chaperon rouge, d’après Charles Perrault et les frères Grimm

– Les Trois Petits Cochons, conte traditionnel européen.

Un sourire, une valise, et hop, c’est parti pour trois aventures contées !

Marionnettes et accessoires vous feront rencontrer un tas de personnages amusants, inquiétants ou carrément terrifiants ! Ils surgiront de cette valise pour vous emmener au pays des contes, découvrir ou redécouvrir leur histoire. Contes traditionnels, connus ou moins connus, vous conduiront, par monts et par vaux, aux confins de l’humanité et de son folklore.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:00:00+01:00

jeunesse théâtre