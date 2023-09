Molière et les femmes ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 20 octobre 2023, Auterive.

Molière et les femmes Vendredi 20 octobre, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif plain : 12€ – Tarif réduit : 10€

Nous nous faisons souvent une idée erronée de Molière en particulier lorsqu’il s’agit de la façon dont il a traité les femmes.

Avec sa pièce et sa mise en scène rythmée, Alain Serres ne fait pas que commémorer la mort de Molière, il rend également hommage à sa contribution au monde de la littérature, mais aussi à son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de la représentation des femmes dans l’art et la culture. » De l’humour, de la poésie ! Des jeux, des créations musicales inédites et même des choristes qui ne chantent pas … mais qui dansent !

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auterive31.fr/allegora »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@auterive-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 96 77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T21:30:00+02:00

théâtre allegora