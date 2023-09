Lulu, l’aventurière perdue ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 1 octobre 2023, Auterive.

Lulu, l’aventurière perdue Dimanche 1 octobre, 11h00 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif unique : 5€ – gratuit pour les – de 1an

Cela fait des mois qu’il n’a pas plu dans la savane et tous les animaux ont très soif.

Lulu, avec votre aide, va partir à la recherche de la source magique pour sauver les animaux. Marionnettes, comptines, magie accompagneront la petite aventurière pendant son expédition dans la savane, où elle fera toutes sortes de rencontres.

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

jeunesse allegora