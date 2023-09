Buddy Jazz Club ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 29 septembre 2023, Auterive.

Buddy Jazz Club Vendredi 29 septembre, 20h30 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Tarif plein : 12€ – Tarif réduit : 10€

Le Buddy est un groupe formé de musiciens qui se sont rencontrés à la Nouvelle Orléans dans les rues mythiques de la Mecque du Jazz, au milieu de sessions enflammées dans les plus célèbres clubs qui ont vu la naissance du jazz.

Cette rencontre a donné naissance à un groupe qui depuis s’est enrichi de nouvelles personnalités fanatiques de cette musique et de son esprit. L’équipe actuelle est composée de musicien(nes) de Paris, Toulouse et Montpellier et chaque représentation de l’ensemble est chargée par l’énergie des retrouvailles et de la diversité !

En bref, imprégné par cette musique qu’ils chérissent, les musiciens du groupe Le Buddy vous proposent un savoureux mélange de ce qu’il se fait de plus chaud en matière de jazz, grosse ambiance en perspective !

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.auterive31.fr/allegora »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@auterive-ville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 96 77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

