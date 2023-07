ALLEGORA MUSIQUE FESTIVAL ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive, 30 juillet 2023, Auterive.

La salle de spectacles allégora bascule en mode estival.

DIMANCHE 30 JUILLET, ouverture du site à 15h, spectacles et animations tout public en accès libre. Animation entre les représentations par un magicien.

Buvette disponible sur place >> au programme :

* 16h, la cie Ca Gazouille, « Abracadabrîle », spectacle jeune public (en intérieur), où le décor vous transporte sur une île aux côtés des pirates Mila et Misko. À travers une histoire imaginaire, des personnages loufoques et une musique originale, les enfants partent à l’aventure tout en s’initiant aux questions qui traitent de l’écologie, de notre mode de vie et du « vivre ensemble ». https://www.youtube.com/watch?v=o_el261EikI

* A 17h15 Anna en goguette, concert tout public (en intérieur), Anna chante l’actualité politique et personnelle en s’emparant d’airs bien connus de la chanson française, dont elle transforme les paroles pour mieux chroniquer le monde autour. Accompagnée au piano par Titouan Gosselin, leur spectacle propose une ballade intime et politique, du nord au sud, entre humour et mélancolie.

* A 18h30 le groupe Samarabalouf, concert tout public ( sur le parvis ) Rythmée par 2 guitares et une contrebasse, la musique de Samarabalouf est parfois douce ou mélancolique mais le plus souvent sanguine, intemporelle et festive, invitant à la danse, aux partages et à la fête. https://www.youtube.com/watch?v=r-FzYcaUUEo – https://www.samarabalouf.fr/

* A 20h le groupe Zibeline, concert tout public (sur le parvis) Partez en voyage musical et parcourez le monde où, depuis la nuit des temps, la musique, la danse et la fête rassemblent : Musiques à danser, rythmiques malines et efficaces, lyrismes des chorus, rentre-dedans jouissif et généreux, ça sonne Zibeline au premier coup d’oreille ! https://www.youtube.com/watch?v=BBNvdH_TOT4 – https://www.zibeline.org/

2023-07-30T15:00:00+02:00 – 2023-07-30T21:00:00+02:00

