PIT PIT ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE, 16 avril 2023, Auterive.

PIT PIT Dimanche 16 avril, 15h00 ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE

Réservation conseillée : Tarif unique : 5€ – gratuit pour les – de 1 an

CARNAVAL – Par la Cie Marin Marin – Dés 4 ans – Suivi d’un goûter – Viens déguisé c’est Carnaval !

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Les Escloupies d.en Haut Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

Tara ! Tarout ! Y a des moutons en dépression, des éléphants dans les jardins, un canapé dans la baleine, des poèmes de poètes. Tenez, par exemple : sous la plume de Jacques Roubaud, on cherche des fourmis mini-minuscules, on part à la chasse au Couscous Tacheté et on apprend à parler l’animal.

Des plumes, il en vole quelques autres : celles des amis chansonniers, de Théophile Gautier, de l’oie qui va toujours vers le nord et des pigeons qui chient sur Paris…

Gagak ! PitPit! Musique ! Ronflez contrebasses ! Vibrez, vibraphones ! Pianez, piano ! On sort le bestiaire du vestiaire …

Soutiens : Région Occitanie, Ville de Cugnaux

Accueil en résidence : Théâtre Paul Eluard, Cugnaux, centre culturel soupetard Toulouse, centre culturel La Brique Rouge Toulouse

Avec l’aimable autorisation des éditions seghers.

Ce spectacle est soutenu pas la Plateforme Jeune Public Occitanie.



2023-04-16T15:00:00+02:00

2023-04-16T17:00:00+02:00