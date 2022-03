ALLÉGO’JAZZ ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE, 1 avril 2022, Auterive.

ALLÉGO’JAZZ

du vendredi 1 avril au dimanche 3 avril à ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE

Le temps d’un week-end, **le contrebassiste Julien Duthu animera la Salle de spectacles Allégora avec stage de jazz les 2 et 3 avril prochain et concert, et échangera avec le public de la médiathèque.** **Le stage**, réservé aux musiciens amateurs ou élèves de la région Auterivaine, est entièrement gratuit et est ouvert aux instruments : cordes, guitare, piano et percussion classique dans la limite des places disponibles. (Le nombre de place pour les cuivres est dejà atteint.) Plusieurs pistes de travail y seront abordées comme le langage et le rythme, l’ impro, l’interprétation, l’accompagnement d’une chanson jazz… **Un concert** sera donné à l’issue avec les stagiaires et des invités surprises de la région le dimanche 3 avril à 17h sur les planches d’Allégora où tous partageront la scène. Pour plus de renseignements et inscriptions à ce stage : [[allegojazz.stage@gmail.com](mailto:allegojazz.stage@gmail.com)](mailto:allegojazz.stage@gmail.com) En parallèle Julien Duthu partagera sa passion de la musique et son parcours d’artiste avec les élèves de l’école Michelet. Et pas de jaloux,☺️ il le partagera aussi avec vous lors de sa **présence à Médiathèque d’Auterive vendredi 1er avril de 17h à 18h!** Vous ne connaissiez pas Julien Duthu ? Il a accompagné de nombreux artistes comme Ben l’Oncle Soul, Michel Leeb, Natalie Dessay, Christian Escoudé, Enrico Pieranunzi, Stéphane Belmondo, etc… **Réservez votre date et venez le rencontrer !**

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne



