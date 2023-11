MARCHE DE NOEL Allées Savi Saint-Béat-Lez, 3 décembre 2023, Saint-Béat-Lez.

Saint-Béat-Lez,Haute-Garonne

Venez retrouver des producteurs et artisans et profiter des stands et animations pour petits et grands !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Allées Savi ECOLE DE SAINT BEAT LEZ

Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie



Come and meet the producers and craftsmen and enjoy the stalls and entertainment for young and old!

Venga a conocer a los productores y artesanos, y disfrute de los puestos y las actividades de ocio para grandes y pequeños

Treffen Sie Produzenten und Handwerker und profitieren Sie von den Ständen und Animationen für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE