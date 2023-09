La suite de l’histoire Allées Saint Sauveur Cudos, 20 octobre 2023, Cudos.

Cudos,Gironde

La rencontre dans le cadre du Festival Mutabilis se poursuivra avec le concert lecture “La suite de l’histoire”, proposé par Lilas Réglat et Catie Evezard.

Qu’avons nous reçu en héritage ? Quelles sont celles qui ont pris des chemins de traverses ? Comment poursuivre leur traces aujourd’hui et demain ? Deux voix chantées ou parlées, une contrebasse et un accordéon qui vous emporteront dans le sillage intime de ces questions autour du féminisme..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 20:30:00. EUR.

Allées Saint Sauveur Le Polyèdre

Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mutabilis Festival event continues with a concert-reading session entitled La suite de l?histoire, by Lilas Réglat and Catie Evezard.

What have we inherited? Who are those who have taken the road less travelled? How can we follow in their footsteps today and tomorrow? Two sung or spoken voices, double bass and accordion will take you into the intimate wake of these questions about feminism.

El Festival Mutabilis continúa con un concierto-lectura de « La suite de l’histoire » de Lilas Réglat y Catie Evezard.

¿Qué hemos heredado? ¿Quiénes son las mujeres que han tomado el camino menos transitado? ¿Cómo podemos seguir sus pasos hoy y mañana? Dos voces cantadas o habladas, un contrabajo y un acordeón le llevarán a la estela íntima de estas preguntas sobre el feminismo.

Die Begegnung im Rahmen des Mutabilis-Festivals wird mit der Konzertlesung « La suite de l’histoire » von Lilas Réglat und Catie Evezard fortgesetzt.

Was haben wir geerbt? Welche Frauen sind auf Abwege geraten? Wie können wir ihre Spuren heute und morgen weiterverfolgen? Zwei Gesangs- oder Sprechstimmen, ein Kontrabass und ein Akkordeon nehmen Sie mit auf eine intime Reise zu den Fragen rund um den Feminismus.

