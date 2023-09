Hamlet crazy road Allées Saint Sauveur Cudos, 14 octobre 2023, Cudos.

Cudos,Gironde

« Hamlet crazy road », un seul en scène de la Cie Les Barbus. Un homme seul au volant de son caddie, pas un SDF, mais un SD comme il le revendique, s’installe. La rue est son domicile modulable et il nous invite à y entrer. Des nomades, ils sont des centaines à peupler nos espaces urbains, transparents, donc invisibles à nos yeux. Leur parole est muette à nos oreilles. Chacun d’entre eux est sans domicile fixe et souvent rempli d’aventures exhubérantes. La sienne est une monstrueuse histoire d’amour. Sa princesse s’appelle Ophélie comme dans une tragédie de Shakespeare. En 2015, à l’occasion d’un stage sur le texte et le langage, j’ai croisé Hamlet. Ce même jour, sur le quai d’une gare, j’ai croisé un SDF, il parlait seul. Dans mon Imaginaire, le monde d’Hamlet s’est petit à petit fondu avec l’univers de cet inconnu. Et le mendiant est devenu prince du Danemark..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 19:30:00. EUR.

Allées Saint Sauveur Le Polyèdre

Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Hamlet crazy road », a one-man show by Cie Les Barbus. A lone man at the wheel of his shopping cart, not a homeless man, but an SD as he claims, takes up residence. The street is his modular home, and he invites us in. Hundreds of nomads populate our urban spaces, transparent and therefore invisible to our eyes. Their words are mute to our ears. Each of them is homeless and often full of exuberant adventures. His is a monstrous love story. His princess is called Ophelia, as in a Shakespearean tragedy. In 2015, during a workshop on text and language, I came across Hamlet. That same day, on a station platform, I came across a homeless man talking to himself. In my imagination, Hamlet’s world gradually merged with the world of this stranger. And the beggar became the Prince of Denmark.

« Hamlet crazy road », un espectáculo unipersonal de Cie Les Barbus. Un hombre solitario al volante de su carrito de la compra, no un vagabundo sino un SD como él afirma, fija su residencia. La calle es su casa y nos invita a entrar. Hay cientos de nómadas poblando nuestros espacios urbanos, transparentes y por tanto invisibles a nuestros ojos. Sus palabras son mudas para nuestros oídos. Cada uno de ellos es un vagabundo, a menudo lleno de exuberantes aventuras. La suya es una monstruosa historia de amor. Su princesa se llama Ofelia, como en una tragedia de Shakespeare. En 2015, durante un curso sobre texto y lenguaje, me topé con Hamlet. Ese mismo día, en el andén de una estación, me topé con un vagabundo que hablaba solo. En mi imaginación, el mundo de Hamlet se fundió poco a poco con el de este desconocido. Y el mendigo se convirtió en el Príncipe de Dinamarca.

« Hamlet crazy road », ein Einzelstück der Cie Les Barbus. Ein einsamer Mann am Steuer seines Einkaufswagens, kein Obdachloser, sondern ein SD, wie er es für sich beansprucht, lässt sich nieder. Die Straße ist sein modulierbares Zuhause und er lädt uns ein, es zu betreten. Hunderte von Nomaden bevölkern unsere städtischen Räume, sie sind transparent und daher für unsere Augen unsichtbar. Ihre Worte sind für unsere Ohren stumm. Jeder von ihnen ist ohne festen Wohnsitz und oft voller überschwänglicher Abenteuer. Seines ist eine monströse Liebesgeschichte. Seine Prinzessin heißt Ophelia wie in einer Tragödie von Shakespeare. Im Jahr 2015 begegnete ich Hamlet anlässlich eines Workshops über Text und Sprache. Am selben Tag begegnete ich auf dem Bahnsteig eines Bahnhofs einem Obdachlosen, der mit sich selbst sprach. In meiner Vorstellung verschmolz Hamlets Welt nach und nach mit der Welt dieses Unbekannten. Und aus dem Bettler wurde der Prinz von Dänemark.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Bazadais