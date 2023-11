Poésie & Lumière – Jean-Pierre Blanche Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Musée Regards de Provence vous présente l’exposition « Poésie & Lumière » – Jean-Pierre Blanche, du 1er décembre au 21 avril..

2023-12-01 10:00:00 fin : 2024-04-21 18:00:00. EUR.

Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée Regards de Provence presents the exhibition « Poésie & Lumière » – Jean-Pierre Blanche, from December 1st to April 21st.

El Musée Regards de Provence presenta la exposición « Poésie & Lumière » – Jean-Pierre Blanche, del 1 de diciembre al 21 de abril.

Das Musée Regards de Provence präsentiert Ihnen die Ausstellung « Poésie & Lumière » – Jean-Pierre Blanche, vom 1. Dezember bis zum 21. April.

