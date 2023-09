Un voyage poétique au cœur de la Provence, de ses saisons et de ses couleurs Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement, 28 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des deux thématiques d’exposition « Trilogie de Jean Le Gac » et « La Collection – Ses 25 Ans », le musée programme une série de conférences et rencontres et d’ateliers créatifs pour vivre autrement notre patrimoine et les œuvres..

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the two exhibition themes « Trilogie de Jean Le Gac » and « La Collection ? Ses 25 Ans », the museum is organizing a series of lectures, meetings and creative workshops to give visitors a new way of experiencing our heritage and works of art.

En el marco de los dos temas de exposición, « La trilogía Jean Le Gac » y « La Colección ? 25 años », el museo organiza una serie de conferencias, encuentros y talleres creativos para ofrecer a los visitantes una nueva forma de descubrir nuestro patrimonio y nuestras obras.

Im Rahmen der beiden Ausstellungsthemen « Trilogie von Jean Le Gac » und « Die Sammlung ? Ses 25 Ans » programmiert das Museum eine Reihe von Vorträgen, Begegnungen und kreativen Workshops, um unser Erbe und die Werke anders zu erleben.

