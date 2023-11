DÉFILÉ DES LANTERNES LUMINEUSES Allées Paul Riquet – Statue Paul Riquet Béziers, 26 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Distribution des lanternes lumineuses au pied de la statue Paul Riquet avant le départ du défilé. Ouvert à tous..

2023-12-26 19:00:00 fin : 2023-12-26 . .

Allées Paul Riquet – Statue Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Distribution of luminous lanterns at the foot of the Paul Riquet statue before the start of the parade. Open to all.

Distribución de farolillos luminosos al pie de la estatua de Paul Riquet antes del inicio del desfile. Abierto a todos.

Verteilung der leuchtenden Laternen am Fuße der Statue Paul Riquets vor dem Start des Umzugs. Offen für alle.

