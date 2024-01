CONCERT- ANTONIO LIZANA QUINTET- JAZZ FLAMENCO Allées Paul Riquet Béziers, dimanche 17 mars 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

Antonio Lizana est devenu en peu de temps une figure des plus célèbres représentant du jazz flamenco. Danses, chants, solos, jaléos. Payant. Sur réservation.

Figures emblématiques du jazz flamenco. Naviguant entre son Andalousie natale et New York, Antonio Lizana est devenu en peu de temps une figure des plus célèbres représentants du jazz flamenco.Chanteur, auteur-compositeur, saxophonniste, il vient avec son groupe de terminer une tournée internationale passant par plus de 30 pays.

Danses, chants, jaléos, solos, et autres palmas nous transportent dans un voyage autour de textes forts, des racines du flamenco au jazz contemporain.

Payant

Sur réservation.

EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT BEZIERS MEDITERRANEE