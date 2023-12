INTERSECCION FLAMENCO Allées Paul Riquet Béziers, 16 mars 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Le flamenco le plus fougueux du moment. Payant. Sur Réservation.

Le flamenco le plus fougueux du moment. Les figures emblématiques qui ont influencé les cultures espagnole et latino-américaine. Différents duos en sont nés : Lorca et Dali, Mario et « El Güito », Lola Flores et Manolo Caracol et bien d’autres…..

Le chant, le jeu de guitare, la danse traverse constamment ce parcours émotionnel et sensoriel.

Durée 1h15

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



