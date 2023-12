SIX Allées Paul Riquet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 Comédie acrobatique menée par Jamie Adkins, célèbre clown acrobate. A partir de 6 ans. Payant. Sur réservation.

Encore une fois, les circassiens québécois vont nous épater! Dans cette nouvelle création, cinq personnes sont mystérieusement invitées dans une maison qui parle. Point de départ de cette comédie acrobatique orchestrée par un maître farceur: Jamie Adkins, célèbre clown acrobate. A partir de 6 ans

Durée 1h10

Payant sur réservation EUR.

