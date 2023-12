L’ILLUSION CONJUGALE- THEÂTRE Allées Paul Riquet Béziers, 3 février 2024, Béziers.

Comédie grave et légère, la paix des ménages est elle une naïve illusion? Sur réservation.

L’Illusion conjugale est une comédie à la fois grave et légère. Éric Assous livre un petit bijou dramatique aux altercations et répliques piquantes avec son lot de dialogues étincelants.

La paix des ménages est-elle une naïve illusion ?

A quoi tient la confiance ?

Quelques années d’un mariage heureux et s’en suit pour Jeanne et Maxime une remise en question, le couple décide de s’avouer certains petits écarts, début pour le couple d’une grave remise en question sur fond de suspicions et accusations en tous genres, de jalousies insupportables. Parfois, le mensonge a du bon, mais une fois la vérité révélée, il n’est pas sans conséquences. Sur réservation

