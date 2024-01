SPECTACLE « N’IMPORTE QUOI » – THÉÂTRE MUNICIPAL Allées Paul Riquet Béziers, mardi 23 janvier 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:00:00

fin : 2024-01-23

Découvrez la pièce de Léondre Ribera « N’importe quoi », l’un des meilleurs clowns contemporains au monde !

Digne héritier de Charlie Chaplin et de Buster Keaton, Leandre parcourt le monde depuis plus de trente ans. Il revient à Béziers avec les meilleurs clowns espagnols dans un spectacle de mime sans limites, sans ordre et débordant de drôlerie.

Cinq clowns en charentaises et chapeau melon sonnent à la porte et se retrouvent à vivre dans la même maison. Les portes s’ouvrent, claquent, dansent, les clés tombent du ciel, les clowns se croisent, se bousculent. Le premier qui fait une bêtise entraînera les autres !

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



