CONFÉRENCE – FEMMES D’HIER. IMAGES, MYTHES ET RÉALITÉS DU FÉMININ NÉOLITHIQUE Allées Paul Riquet Béziers, 20 janvier 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Comment les premières sociétés agricoles ont-elles représenté le féminin? Que nous dit cette iconographie sur le statut et les fonctions des femmes, la construction du genre et la catégorisation des sexes, le concept de « déesse-mère »?

Entrée libre sur réservation..

2024-01-20 16:00:00 fin : 2024-01-20 . .

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



How did early agricultural societies represent the feminine? What does this iconography tell us about the status and functions of women, the construction of gender and gender categorization, and the concept of the « mother goddess »?

Free admission on reservation.

¿Cómo representaban lo femenino las primeras sociedades agrícolas? ¿Qué nos dice esta iconografía sobre el estatus y las funciones de la mujer, la construcción del género y la categorización de los sexos, y el concepto de « diosa madre »?

Entrada gratuita previa reserva.

Wie haben die frühen Agrargesellschaften das Weibliche dargestellt? Was sagt uns diese Ikonografie über den Status und die Funktionen der Frauen, die Konstruktion von Geschlecht und die Kategorisierung der Geschlechter, das Konzept der « Muttergöttin »?

Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT BEZIERS MEDITERRANEE