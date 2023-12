CONFERENCE FEMMES D’HIER Allées Paul Riquet Béziers, 20 janvier 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Réalités, mythes et images du féminin au néolithique. Entrée libre.

Réalités, mythes et images du féminin néolithique, des Femmes d’hier. Comment était représenté le féminin dans les premières sociétés agricoles. Quels était le statut et la fonction de ces Femmes d’hier, qu’elle était le concept de « déesse-mère », la construction du genre et la catégorisation des sexes.

Jean GUILAINE, archéologue, professeur émérite au Collège de France et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres– S.A.S.L.B. Entrée libre

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



