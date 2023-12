SENS DESSUS DESSOUS Allées Paul Riquet Béziers, 19 janvier 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

Monstre de la scène , André Dussolier nous fait voyager sens dessus dessous dans les méandre de la littérature. Sur réservation.

André Dussollier, monstre sacré de la scène mais aussi de l’écran, virtuose de la langue, orfèvre du phrasé, interprète inventif, devenu un artiste rare qui a placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement.

Il nous charme avec sa voix magnétique et son regard perçant, nous ensorcelle et nous entraine dans son imaginaire. Artiste d »exception il nous emporte et nous fait voyager sens dessus dessous dans les méandres de la littérature et de la féerie…Sur réservation

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



2023-12-13