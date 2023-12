PARFUM D’ESPAGNE – CONCERT LYRIQUE Allées Paul Riquet Béziers, 13 janvier 2024 19:30, Béziers.

Béziers,Hérault

Accompagnée de la pianiste biterroise Nathalie Steinberg, la cantatrice française Béatrice Uria-Monzon nous présente un programme de musiques espagnoles, reflet de ses origines. Payant – Réservation conseillée..

2024-01-13 19:30:00 fin : 2024-01-13 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Accompanied by local pianist Nathalie Steinberg, French singer Béatrice Uria-Monzon presents a program of Spanish music, reflecting her origins. Charge – Reservations recommended.

Acompañada por la pianista local Nathalie Steinberg, la cantante francesa Béatrice Uria-Monzon presenta un programa de música española que refleja sus orígenes. De pago – Se recomienda reservar.

Begleitet von der Pianistin Nathalie Steinberg aus Biterro präsentiert die französische Sängerin Béatrice Uria-Monzon ein Programm mit spanischer Musik, die ihre Herkunft widerspiegelt. Kostenpflichtig – Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE