COMPLET – CONCERT DU NOUVEL AN
Béziers, 7 janvier 2024 14:30

Béziers,Hérault

///COMPLET///Sous la direction de Victor Madrènes, l’orchestre de La Lyre Biterroise vous emmène en Amérique du Sud pour fêter la nouvelle année! Entrée libre – Réservation obligatoire..

2024-01-07 14:30:00 fin : 2024-01-07 . .

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



///COMPLET////Under the direction of Victor Madrènes, the orchestra of La Lyre Biterroise takes you to South America to celebrate the New Year! Free admission – booking essential.

///COMPLET////Bajo la dirección de Victor Madrènes, la orquesta de La Lyre Biterroise le llevará a Sudamérica para celebrar el Año Nuevo Entrada gratuita – Imprescindible reservar.

///Unter der Leitung von Victor Madrènes nimmt Sie das Orchester von La Lyre Biterroise mit nach Südamerika, um das neue Jahr zu feiern! Freier Eintritt – Reservierung erforderlich.

