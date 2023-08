CONCERT – LE MESSIE DE HAENDEL Allées Paul Riquet Béziers, 23 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour ce nouveau rendez-vous de l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée, accompagné des chœurs d’enfants du Conservatoire: pré-maîtrise et maîtrise, des chœurs d’adultes, du chœur Béziers Méditerranée et du chœur de l’Ensemble Sequentiae vous donneront à entendre et à voir l’un des plus grands chefs d’œuvres de la musique: l’Oratorio Le Messie de Haendel. Réservation obligatoire..

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée, accompanied by the Conservatoire’s pre-mastery and mastery children’s choirs, adult choirs, the Béziers Méditerranée choir and the Ensemble Sequentiae choir will give you the chance to hear and see one of music’s greatest masterpieces: Handel’s Messiah Oratorio. Reservations essential.

La Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée, acompañada por los coros de niños de pre-maestría y maestría del Conservatorio, los coros de adultos, el coro Béziers Méditerranée y el coro Ensemble Sequentiae, le ofrecerán una de las obras maestras de la música: el Oratorio El Mesías de Haendel. Reserva obligatoria.

An diesem neuen Termin wird das Symphonieorchester Béziers Méditerranée zusammen mit dem Kinderchor des Konservatoriums (Vormeister und Meister), dem Erwachsenenchor, dem Chor Béziers Méditerranée und dem Chor des Ensemble Sequentiae eines der größten Meisterwerke der Musik zu Gehör bringen: das Oratorium Der Messias von Händel. Eine Reservierung ist erforderlich.

