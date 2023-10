LES TROIS MOUSQUETAIRES – THÉÂTRE Allées Paul Riquet Béziers, 19 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

D’après le chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas, douze artistes font vivre les aventures du jeune gascon d’Artagnan avec fougue. Chapeaux à plumes, capes et épées, de la musique en direct, de l’humour et bien sûr de l’amour, voilà les ingrédients de la nouvelle adaptation de Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Matzneff. Dès 9 ans – Payant – Réservation conseillée..

2023-12-19 20:00:00 fin : 2023-12-19 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Based on Alexandre Dumas’s masterpiece, twelve artists bring to life the adventures of the young Gascon d’Artagnan. Feathered hats, capes and swords, live music, humor and, of course, love – these are the ingredients of Jean-Philippe Daguerre and Charlotte Matzneff’s new adaptation. Ages 9 and up – Paying – Reservations recommended.

Basándose en la obra maestra de Alejandro Dumas, doce artistas dan vida con pasión a las aventuras del joven gascón d’Artagnan. Sombreros de plumas, capas y espadas, música en directo, humor y, por supuesto, amor: estos son los ingredientes de la nueva adaptación de Jean-Philippe Daguerre y Charlotte Matzneff. A partir de 9 años – De pago – Se recomienda reservar.

Nach dem Meisterwerk von Alexandre Dumas lassen zwölf Künstler die Abenteuer des jungen Gascogners d’Artagnan feurig aufleben. Federhüte, Umhänge und Schwerter, Live-Musik, Humor und natürlich Liebe – das sind die Zutaten der neuen Adaption von Jean-Philippe Daguerre und Charlotte Matzneff. Ab 9 Jahren – Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE