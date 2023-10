CONCERT/LECTURE – A MILENA Allées Paul Riquet Béziers, 17 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

« À Milena » est un témoignage bouleversant qui redonne vie à la correspondance entre Franz Kafka et Milena Jesenskà, sa traductrice. Le spectacle s’appuie sur la culture musicale de Kafka et l’ambiance à Prague au début du XXème siècle pour vous faire découvrir l’intimité d’un des plus grands auteurs du siècle dernier. Payant – Réservation à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée..

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



« To Milena » is a moving account of the correspondence between Franz Kafka and Milena Jesenskà, his translator. The show draws on Kafka’s musical culture and the atmosphere in Prague at the beginning of the 20th century to give you an intimate view of one of the greatest writers of the last century. Paying – Book at Béziers Méditerranée Tourist Office.

« A Milena » es un relato conmovedor que da vida a la correspondencia entre Franz Kafka y Milena Jesenskà, su traductora. El espectáculo se inspira en la cultura musical de Kafka y en el ambiente de la Praga de principios del siglo XX para ofrecerle una visión íntima de uno de los más grandes escritores del siglo pasado. De pago – Reserve en la Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée.

« An Milena » ist ein erschütterndes Zeugnis, das den Briefwechsel zwischen Franz Kafka und seiner Übersetzerin Milena Jesenskà zu neuem Leben erweckt. Die Aufführung stützt sich auf Kafkas musikalische Kultur und die Atmosphäre in Prag zu Beginn des 20. Jahrhunderts, um Ihnen einen Einblick in die Intimität eines der größten Autoren des letzten Jahrhunderts zu geben. Kostenpflichtig – Reservierung

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE