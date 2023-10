N’IMPORTE QUOI – THÉÂTRE Allées Paul Riquet Béziers, 15 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Léandre Ribera parcourt le monde depuis plus de 30 ans. Digne héritier de Buster Keaton et de Charlie Chaplin, il revient à Béziers avec les meilleurs clowns espagnols pour un spectacle de mime sans limites, sans ordre et débordant de drôlerie.

Dès 6 ans – Payant – Réservation conseillée..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Léandre Ribera has been travelling the world for over 30 years. A worthy heir to Buster Keaton and Charlie Chaplin, he returns to Béziers with Spain’s finest clowns for a no-holds-barred, no-order mime show brimming with hilarity.

Ages 6 and up – Charge – Reservations recommended.

Léandre Ribera lleva más de 30 años recorriendo el mundo. Digno heredero de Buster Keaton y Charlie Chaplin, vuelve a Béziers con los mejores payasos españoles para un espectáculo de mimo sin límites, sin orden y desbordante de diversión.

A partir de 6 años – De pago – Se recomienda reservar.

Léandre Ribera reist seit über 30 Jahren durch die Welt. Als würdiger Erbe von Buster Keaton und Charlie Chaplin kehrt er mit den besten spanischen Clowns nach Béziers zurück, um ein Pantomime-Spektakel ohne Grenzen, ohne Ordnung und überbordend komisch zu zeigen.

Ab 6 Jahren – Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

