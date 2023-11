LA GRANDE PARADE DE NOËL Allées Paul Riquet Béziers, 15 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Entrez dans la magie de Noël avec un cortège unique où le rêve et la réalité se côtoient! 160 danseurs en costumes colorés et 10 chars lumineux paraderont à travers la ville au rythme de la musique. Itinéraire : Grand côté des Allées Paul Riquet, rond-point de la Victoire, rue de la République, rue Paul Riquet, place de la Mairie.

2023-12-15 19:00:00

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Enter the magic of Christmas with a unique procession where dreams and reality meet! 160 dancers in colorful costumes and 10 illuminated floats parade through the city to the rhythm of the music. Itinerary: Grand côté des Allées Paul Riquet, rond-point de la Victoire, rue de la République, rue Paul Riquet, place de la Mairie

Entre en la magia de la Navidad con un desfile único en el que los sueños y la realidad se dan la mano 160 bailarines ataviados con coloridos trajes y 10 carrozas iluminadas desfilarán por la ciudad al ritmo de la música. Recorrido: Grand côté des Allées Paul Riquet, rond-point de la Victoire, rue de la République, rue Paul Riquet, place de la Mairie

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit einem einzigartigen Umzug, bei dem Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen! 160 Tänzer in farbenfrohen Kostümen und 10 beleuchtete Wagen werden im Rhythmus der Musik durch die Stadt ziehen. Route: Grand côté des Allées Paul Riquet, Rond Point de la Victoire, Rue de la République, Rue Paul Riquet, Place de la Mairie

