La compagnie El Perro Azul présente un nouveau spectacle de masques et de marionnettes. Vivant avec sa grand-mère, un grand rêveur reçoit la visite d’un électricien qui leur coupe le courant. Pour récupérer la lumière, le jeune garçon va lutter, comme un super-héros! Spectacle en langue occitane sous-titrée en français. Dès 7 ans – Payant – Réservation conseillée..

The El Perro Azul company presents a new mask and puppet show. Living with his grandmother, a big dreamer is visited by an electrician who cuts off their power. To get the light back, the young boy fights like a superhero! Show in Occitan with French subtitles. Ages 7 and up – Paying – Reservations recommended.

La compañía El Perro Azul presenta un nuevo espectáculo de máscaras y marionetas. Viviendo con su abuela, un gran soñador recibe la visita de un electricista que les corta la luz. Para volver a tener luz, ¡el niño lucha como un superhéroe! Representado en occitano con subtítulos en francés. A partir de 7 años – Entrada gratuita – Se recomienda reservar.

Das Ensemble El Perro Azul präsentiert ein neues Masken- und Puppentheaterstück. Ein großer Träumer, der bei seiner Großmutter lebt, wird von einem Elektriker besucht, der ihnen den Strom abstellt. Um das Licht wiederzubekommen, kämpft der Junge wie ein Superheld Aufführung in okzitanischer Sprache mit französischen Untertiteln. Ab 7 Jahren – Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

