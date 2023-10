JEUX INTERDITS Allées Paul Riquet Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Distinguée parmi les meilleurs guitaristes mondiaux, Liat Cohen a donné ses premiers récitals à l’âge de 14 ans. Elle est surnommée « princesse de la guitare classique » par la critique tant son jeu est inventif autant que virtuose. Payant – Réservation conseillée..

2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Distinguished among the world’s finest guitarists, Liat Cohen gave her first recitals at the age of 14. Her playing is as inventive as it is virtuosic, and critics have dubbed her the « princess of classical guitar ». Charge – Reservations recommended.

Distinguida como una de las mejores guitarristas del mundo, Liat Cohen dio sus primeros recitales a los 14 años. Su toque es tan inventivo como virtuoso, y los críticos la han apodado la « princesa de la guitarra clásica ». De pago – Se recomienda reservar.

Liat Cohen wurde als eine der besten Gitarristinnen der Welt ausgezeichnet und gab ihre ersten Konzerte im Alter von 14 Jahren. Von Kritikern wird sie als « Prinzessin der klassischen Gitarre » bezeichnet, da ihr Spiel ebenso einfallsreich wie virtuos ist. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE