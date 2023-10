LA SERVANTE DE PROUST – THÉÂTRE Allées Paul Riquet Béziers, 7 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Gouvernante de Marcel Proust pendant les huit dernières de sa vie, Céleste Albaret a décidé de livrer ses souvenirs de l’auteur après avoir longtemps refusé de le faire. Grâce à elle, nous entrons dans l’intimité de l’écrivain, jusqu’à l’appartement, sa chambre, où il écrivait sans relâche. Payant – Réservation conseillée..

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Céleste Albaret, Marcel Proust’s governess for the last eight years of his life, has decided to share her memories of the author, after long refusing to do so. Thanks to her, we enter the intimacy of the writer, right up to the apartment, his bedroom, where he wrote tirelessly. Charge – Reservation recommended.

Céleste Albaret, institutriz de Marcel Proust durante los ocho últimos años de su vida, decidió compartir sus recuerdos del autor después de negarse a hacerlo durante mucho tiempo. Gracias a ella, entramos en la intimidad del escritor, hasta el piso, su dormitorio, donde escribía incansablemente. De pago – Se recomienda reservar.

Céleste Albaret, Marcel Prousts Haushälterin während der letzten acht Jahre seines Lebens, hat sich nach langer Weigerung dazu entschlossen, ihre Erinnerungen an den Autor preiszugeben. Dank ihr können wir in die Intimsphäre des Schriftstellers eindringen, bis hin zu der Wohnung, seinem Zimmer, in dem er unermüdlich schrieb. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE